Відбір зброї та втеча до Росії: подробиці справи колишнього правоохоронця

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому правоохоронцю із селища Шевченкове Куп'янського району Харківської області.
За вказівкою окупантів він відбирав зброю у місцевого населення, встиг зробити кар'єру, а потім втік, полетівши до Росії.
Про це повідомляється на сайті ГБР.
Встановлено, що після окупації населеного пункту ця людина перейшла на бік супротивника та почала активно сприяти у встановленні окупаційного режиму.
З метою отримання посади у так званій "народній міліції", він зібрав усі необхідні документи та особисто написав заяву на ім'я місцевого гауляйтера.
Спочатку зрадник обійняв посаду в незаконному правоохоронному органі, де виконував функції дільничного інспектора. Під час патрулювання селища він здійснював затримання та доставляв у ділянку своїх земляків, які викликали у нього підозри.
Також за вказівкою окупантів здійснював обшуки серед місцевих жителів для виявлення зброї, перевіряючи тих, хто мав спеціальні дозволи на використання спеціальних засобів.
Пізніше його підвищили до посади оперуповноваженого групи кримінального розшуку. Однак згодом вступили в дію ЗСУ, і зрадник був змушений тікати до Росії. У його рідній країні йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
За вказівкою окупантів він відбирав зброю у місцевого населення, встиг зробити кар'єру, а потім втік, полетівши до Росії.
Про це повідомляється на сайті ГБР.
Встановлено, що після окупації населеного пункту ця людина перейшла на бік супротивника та почала активно сприяти у встановленні окупаційного режиму.
З метою отримання посади у так званій "народній міліції", він зібрав усі необхідні документи та особисто написав заяву на ім'я місцевого гауляйтера.
Спочатку зрадник обійняв посаду в незаконному правоохоронному органі, де виконував функції дільничного інспектора. Під час патрулювання селища він здійснював затримання та доставляв у ділянку своїх земляків, які викликали у нього підозри.
Також за вказівкою окупантів здійснював обшуки серед місцевих жителів для виявлення зброї, перевіряючи тих, хто мав спеціальні дозволи на використання спеціальних засобів.
Пізніше його підвищили до посади оперуповноваженого групи кримінального розшуку. Однак згодом вступили в дію ЗСУ, і зрадник був змушений тікати до Росії. У його рідній країні йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі