Від рук російських військових загинуло понад 200 дітей в Україні - Генпрокурор
09:09 25 квітня Київ, Україна
Російські військові вбили 215 українських дітей
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"Станом на ранок 25 квітня понад 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними, 215 дітей загинуло та понад 391 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.
Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області – 124, Київській – 114, Харківській – 93, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м. Київ – 16, Житомирській – 15.
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