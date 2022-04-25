Від рук російських військових загинуло понад 200 дітей в Україні - Генпрокурор

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 25 квітня понад 606 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. За офіційними даними, 215 дітей загинуло та понад 391 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.