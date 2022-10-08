Від позицій ЗСУ до Херсона залишилося близько 30 км.
08:07 08 жовтня Київ, Україна
Збройним Силам України залишилося до окупованого Херсона близько 30 км..
Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live у п'ятницю, 7 жовтня.
"Від позицій ЗСУ у Посад-Покровському до Херсона близько 30 км, але наші вже далі, за Посад-Покровським. З цієї позиції вже видно вдома у Херсоні", - сказав він.
За словами представника ВП, така відстань дає можливість використати артилерію проти російських окупантів.
"Це дуже добре, тому що всі види артилерії почнуть працювати", - наголосив Арестович.
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