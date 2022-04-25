Від Герхарда Шредера вимагають вийти з правлячої партії Німеччини

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскія Ескен закликала ексканцлера Герхарда Шредера залишити лави соціал-демократів.
Виключення Шредера з партії також вимагав член опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Хендрік Вюст. Політик зазначав, що члени СДПН збиралися добиватися виходу ексканцлера з партії, якщо він «триматиметься за свої посади, що добре оплачуються» в російських держкомпаніях.
Раніше глава кабміну ФРН Олаф Шольц та однопартійці Шредера вимагали, щоб він вийшов із ради директорів «Роснефти», але той відмовився, заявивши в інтерв'ю The New York Times (NYT), що залишить посаду голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснефть» - тільки якщо москва припинить постачання нафти та газу до Європи.
Раніше глава кабміну ФРН Олаф Шольц та однопартійці Шредера вимагали, щоб він вийшов із ради директорів «Роснефти», але той відмовився, заявивши в інтерв'ю The New York Times (NYT), що залишить посаду голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснефть» - тільки якщо москва припинить постачання нафти та газу до Європи.
"Цього не станеться", - вважає Шредер. Однак за такого сценарію "я піду у відставку", підкреслив він.
Крім того, колишній глава німецького кабміну заявив, що "у довгостроковій перспективі ізолювати таку країну, як росія, не можна – ні політично, ні економічно".
Шредер був федеральним канцлером ФРН у 1998-2005 роках.
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