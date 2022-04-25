Від Герхарда Шредера вимагають вийти з правлячої партії Німеччини

16:16 25 квітня Київ, Україна

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскія Ескен закликала ексканцлера Герхарда Шредера залишити лави соціал-демократів.

"Він заробляє свої гроші, працюючи на російські державні підприємства", - уточнила вона.

Виключення Шредера з партії також вимагав член опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Хендрік Вюст. Політик зазначав, що члени СДПН збиралися добиватися виходу ексканцлера з партії, якщо він «триматиметься за свої посади, що добре оплачуються» в російських держкомпаніях.



Раніше глава кабміну ФРН Олаф Шольц та однопартійці Шредера вимагали, щоб він вийшов із ради директорів «Роснефти», але той відмовився, заявивши в інтерв'ю The New York Times (NYT), що залишить посаду голови ради директорів російської нафтогазової компанії «Роснефть» - тільки якщо москва припинить постачання нафти та газу до Європи.

"Цього не станеться", - вважає Шредер. Однак за такого сценарію "я піду у відставку", підкреслив він.

Крім того, колишній глава німецького кабміну заявив, що "у довгостроковій перспективі ізолювати таку країну, як росія, не можна – ні політично, ні економічно".

"Коли ця війна (з Україною. - ред.) закінчиться, нам доведеться повернутися до відносин із росією. Ми завжди так робимо", - додав Шредер.

Шредер був федеральним канцлером ФРН у 1998-2005 роках.