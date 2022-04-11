Від COVID-19 помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий

11:04 16 листопада Київ, Україна

Олександр Луговий балотувався в мери Конотопа як самовисуванець і здобув перемогу з результатом 37% голосів, сьогодні стало відомо, що, на жаль, перемогти коронавірус він не зміг.

Про це повідомив народний депутат Ігор Молоток на своїй сторінці в Facebook у понеділок, 16 листопада.

"Пішов з життя новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалося, що найстрашніше вже позаду, але це було не так", - написав парламентарій.

Що відомо про Олександра Лугового:



Дружина - радниця голови Конотопської районної ради.



Луговий працював заступником начальника в філії "Конотопський райавтодор", був фермером, вирощував смородину. Також був депутатом Сумської обласної (2010-2014 рр.) і Конотопської районної ради трьох скликань.



На початку 2000-х працював директором на Підлипненському цегельному заводі, потім - на хлібозаводі "Дубов'язівський". У 2010-2014 рр. був главою Конотопської районної адміністрації.



У 2006 році Луговий балотувався до Сумської обласної ради від "Партії регіонів". У 2007 році балотувався від цієї партії до Верховної Ради України, проте не був обраний. На місцевих виборах 2015 року від "Волі народу" він балотувався до Сумської обласної ради, Конотопської міської і районні ради, і на посаду Конотопського міського голови. Був обраний депутатом Конотопської райради.