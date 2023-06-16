Звільнення міст на півдні України продовжується - Громов

На Запорізькому напрямку українські військові досягають значних успіхів. На цьому наголосив бригадний генерал Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, на брифінгу 15 червня.
Він також нагадав, що загальна площа звільненої української території становить понад 100 квадратних кілометрів, а сім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях повернулися під контроль українських Збройних сил.
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