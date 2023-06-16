Звільнення міст на півдні України продовжується - Громов

15:46 15 червня Київ, Україна

На Запорізькому напрямку українські військові досягають значних успіхів. На цьому наголосив бригадний генерал Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, на брифінгу 15 червня.

"Сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують звільнення українських міст та селищ від окупантів. За останній тиждень наші війська просунулися на три кілометри вглиб території супротивника в районі Малої Токмачки та на сім кілометрів на південь від Великої Новосілки", - зазначив Громов.



Він також нагадав, що загальна площа звільненої української території становить понад 100 квадратних кілометрів, а сім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях повернулися під контроль українських Збройних сил.