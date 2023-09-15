Визволення Андріївки, розгром російського гарнізону: подробиці від 3 ОШБр

11:50 15 вересня Київ, Україна

Захисники третьої штурмової бригади доповіли про успішну операцію в Андріївці, де російський гарнізон був оточений і повністю розгромлений. Захоплення цього населеного пункту набуває стратегічного значення для прориву на правому фланзі від Бахмута.

"Третя окрема штурмова бригада звільнила населений пункт Андріївка, розгромивши 72-у окрему мотострілецьку бригаду російських збройних сил!", - повідомили військові.



В результаті операції російський гарнізон в Андріївці був оточений, ізольований від основних сил та знищений. За два дні бригада противника зуміла нейтралізувати начальника бригадної розвідки, трьох комбатів та майже всю піхоту 72-ї бригади, включаючи офіцерів, а також безліч техніки.



Незважаючи на успішну операцію, бої продовжуються, і підрозділи третьої штурмової бригади зміцнюють свої позиції. Подробиці про чисельність противника та інші цікаві деталі операції будуть надані пізніше.



Захисники наголошують, що підрозділи 72-ї мотострілецької бригади російських збройних сил вже кілька разів зазнали серйозних втрат у сутичках із третьою штурмовою бригадою.

"Зараз, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав повної поразки", - зазначили у бригаді.