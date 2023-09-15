Визволення Андріївки, розгром російського гарнізону: подробиці від 3 ОШБр

Захисники третьої штурмової бригади доповіли про успішну операцію в Андріївці, де російський гарнізон був оточений і повністю розгромлений. Захоплення цього населеного пункту набуває стратегічного значення для прориву на правому фланзі від Бахмута.
В результаті операції російський гарнізон в Андріївці був оточений, ізольований від основних сил та знищений. За два дні бригада противника зуміла нейтралізувати начальника бригадної розвідки, трьох комбатів та майже всю піхоту 72-ї бригади, включаючи офіцерів, а також безліч техніки.
Незважаючи на успішну операцію, бої продовжуються, і підрозділи третьої штурмової бригади зміцнюють свої позиції. Подробиці про чисельність противника та інші цікаві деталі операції будуть надані пізніше.
Захисники наголошують, що підрозділи 72-ї мотострілецької бригади російських збройних сил вже кілька разів зазнали серйозних втрат у сутичках із третьою штурмовою бригадою.
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