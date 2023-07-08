Острів Зміїний, 500-й день війни: Зеленський подякував усім захисникам України

Вчора, 8 липня, виповнився 500 день кривавої повномасштабної війни з російською агресією. Саме цього дня президент України Володимир Зеленський побував на героїчному острові Зміїний у Чорному морі.
Зеленський наголосив, що невеликий клаптик суші посеред Чорного моря – це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території.
Нагадаємо, за час війни країна-агресор росія втратила вбитими понад 233 тисячі військовослужбовців. Лише за добу 7 липня було знищено 630 росіян.
Раніше Зеленський оцінив баланс втрат під час війни між Україною та Росією. Також він висловився з приводу кількості загиблих серед цивільних.
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