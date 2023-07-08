Острів Зміїний, 500-й день війни: Зеленський подякував усім захисникам України

09:27 08 липня Київ, Україна

Вчора, 8 липня, виповнився 500 день кривавої повномасштабної війни з російською агресією. Саме цього дня президент України Володимир Зеленський побував на героїчному острові Зміїний у Чорному морі.

"500 днів повномасштабної війни. Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто боровся тут проти окупантів. Вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя у цій битві – одній з найважливіших за час повномасштабної війни. Слава кожному та кожній, хто воює заради безпеки у нашому Чорному морі", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що невеликий клаптик суші посеред Чорного моря – це великий доказ того, що Україна поверне собі кожну частину своєї території.

Нагадаємо, за час війни країна-агресор росія втратила вбитими понад 233 тисячі військовослужбовців. Лише за добу 7 липня було знищено 630 росіян.

Раніше Зеленський оцінив баланс втрат під час війни між Україною та Росією. Також він висловився з приводу кількості загиблих серед цивільних.