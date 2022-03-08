"Зупинимо війну": в Україні створили сайт із тезами про російську агресію для різних країн

18:47 07 березень Київ, Україна

В Україні створили сайт "Зроби пост - зупини війну в Україні". Він містить уже перекладені більш ніж тридцятьма мовами тези про ситуацію в державі, які закликають поширювати серед зарубіжної аудиторії – друзів, колег, знайомих тощо.

Про це йдеться у пресрелізі.
 
"Зроби пост - зупини війну в Україні" створила команда студентів та випускників Українського католицького університету разом із волонтерами-креативниками та закордонними експертами з комунікацій.
“Цей ресурс створено, щоб легко та швидко передавати за кордон найважливіші меседжі про війну. Всі вони вже перекладені мовами цих країн. Можете також використати картинки з нашої галереї постерів. Сподіваємось, наш ресурс стане вам надійним помічником! Постимо, репостимо, розповсюджуємо, щоб зупинити війну!” – зазначено на сайті.
Тези сформульовані з урахуванням історичного, культурного та суспільно-політичного контексту для кожної країни. Також сайт містить посилання на організації, куди можна надіслати гроші для допомоги Україні.