Залишилися на своїх позиціях: експерти оцінили саміт Путіна та Байдена

12:07 09 грудень Київ, Україна

Переговори відбулися на тлі збільшення концентрації російських військ біля українських кордонів. З офіційних звітів, які оприлюднили обидві сторони віртуальних переговорів, випливає, що Путін вкотре нагадав про свою вимогу письмових гарантій щодо нерозширення НАТО. Байден застеріг російського президента від вторгнення в Україну, пригрозивши небаченими раніше санкціями.

На думку експертів, обидві сторони залишилися при своїх позиціях, тому переможців і тих, хто програв, поки що немає.

"Жодних конкретних домовленостей немає, а їх і не могло бути. Можливо, буде створено робочі групи, які налагодять окремий канал переговорів. Але у важливих питаннях – розширення НАТО, російська агресія, виконання Мінських домовленостей – тут позиції США та Росії залишилися прямо протилежними, як це видно з повідомлень сторін переговорів. Важливим є сам факт переговорів і те, що сторони готові обговорювати розбіжності. Краще, щоб були переговори, аніж військове протистояння", – вважає політолог Володимир Фесенко.

Виходячи з офіційних повідомлень обох сторін, вони залишилися при своїх інтересах, тобто ніхто не пішов на поступки.

"Якщо чесно, у мене були побоювання, що демократи запропонують стратегію умиротворення. На наше щастя, цього не сталося. Головний висновок, який ми можемо зробити - Росію в нашому регіоні ставлять у позицію так званого цугцванга, коли кожен наступний крок тільки ускладнюватиме її становище. РФ свідомо чи несвідомо вступає у фазу, схожу на ту, що колись називалася «гонкою озброєнь». Росія, маючи ресурсну економіку, у цьому змаганні приречена і там це розуміють. Тому взагалі ситуація на майбутнє складається для нас добре, адже ми маємо одностайну підтримку цивілізованої світової спільноти, і що найголовніше, нині вже ні в кого не викликає сумніву необхідність забезпечити Україну військовою технікою", - сказав експерт Сергій Грабовський.

При цьому після переговорів з'явилася інформація, що із узгодженого проєкту оборонного бюджету США було виключено деякі пропозиції, спрямовані проти РФ. Зокрема, прибрали положення про запровадження санкцій проти «Північного потоку-2», заборону придбання особами зі США суверенних боргових зобов'язань РФ, а також пункт про можливість санкцій щодо 35 громадян Росії.

"Є принциповий момент. У Сенаті США ще до розмови президентів були щодо цих пунктів застереження і вони були виключені ще до початку переговорів. Було ризиковано дратувати російську сторону перед переговорами та посилити агресивну поведінку Путіна. Зараз, на відміну від попередніх американських адміністрацій, ми бачимо чітке попередження про санкції і навіть перераховано, які саме санкції можна очікувати, зокрема, і щодо «Північного потоку-2». Тобто це тактика «батога та пряника». Те, що відмовилися вводити санкції саме зараз, – це пряник. Але одночасно показали і конкретне покарання, яке може бути у разі агресії – це «батіг». Раніше такого не було. Тобто ціна за агресію може бути дуже високою, і це прагматична тактика переговорів та тактика стримування агресора», – зазначає Володимир Фесенко.

"Я б не вважав це поступкою Росії. Російському істеблішменту дається сигнал, що ситуація може змінитися, якщо він не дотримуватиметься певних правил. Це допустимий компроміс, адже під час переговорів зазвичай не буває стовідсоткової перемоги чи поразки для обох сторін. Завжди дається можливість одній із сторін зберегти своє обличчя”, – каже Сергій Грабовський.

Байден планує поговорити про результати переговорів із президентом Зеленським лише сьогодні. Хоча з лідерами провідних європейських країн поспілкувався одразу після переговорів ще позавчора.

"В ієрархії спілкування ми не на перших місцях. І це не тільки зараз. Зрозуміло, лідери країн "Великої сімки" більш вагомі для США, ніж Україна. Можливо, нам неприємно це чути, але це є факт, реальність. Набагато важливішим є те, що розмова держсекретаря США з нашим президентом відбулася напередодні переговорів. По суті, це було узгодження переговорних позицій, і під час переговорів позицію України було враховано американською стороною. Фактично, на цих переговорах США репрезентували не лише свої, а й українські інтереси", – вважає Володимир Фесенко.