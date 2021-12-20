Особливий статус Донбасу продовжено до кінця 2022 року

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії закону " Про особливий статус Донбасу " до кінця 2022 року.
Документ загалом підтримали 317 народних депутатів. "Проти" закону проголосував 21 нардеп, зокрема, від фракцій "Батьківщина", "Голос" та двоє позафракційних.
Закон продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Закон продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Він зазначив, що цей закон є базою переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі, "щоб територіальну цілісність України було відновлено".
Суть закону
Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу у вересні 2014 року. 18 жовтня 2014 року він набув чинності строком на три роки.
Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема, щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".
Стаття 10 цього закону (перехідні положення) визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, обраними на позачергових виборах.
У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори до ОРДЛО неможливі. Вони передбачають виведення незаконних збройних формувань та військової техніки з України, гарантію вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема, представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.
Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу у вересні 2014 року. 18 жовтня 2014 року він набув чинності строком на три роки.
Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема, щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".
Стаття 10 цього закону (перехідні положення) визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, обраними на позачергових виборах.
У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори до ОРДЛО неможливі. Вони передбачають виведення незаконних збройних формувань та військової техніки з України, гарантію вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема, представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.
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