Особливий статус Донбасу продовжено до кінця 2022 року

17:24 02 грудень Київ, Україна

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії закону " Про особливий статус Донбасу " до кінця 2022 року .

Документ загалом підтримали 317 народних депутатів. "Проти" закону проголосував 21 нардеп, зокрема, від фракцій "Батьківщина", "Голос" та двоє позафракційних.



Закон продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Ми повинні прийняти це рішення для того, щоб переговорний процес, що проходить у тристоронній контактній групі на рівні "нормандського формату" було продовжено", - заявив голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін.

Він зазначив, що цей закон є базою переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі, "щоб територіальну цілісність України було відновлено".

Суть закону

Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу у вересні 2014 року. 18 жовтня 2014 року він набув чинності строком на три роки.



Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема, щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".



Стаття 10 цього закону (перехідні положення) визначає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, обраними на позачергових виборах.



У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори до ОРДЛО неможливі. Вони передбачають виведення незаконних збройних формувань та військової техніки з України, гарантію вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема, представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.