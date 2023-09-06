Основним постачальником компонентів для російських БПЛА є Китай – група Єрмака-Макфола

14:44 28 серпня Київ, Україна

Міжнародна робоча група з санкцій проти росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол, встановила, що переважна більшість необхідних компонентів до російських безпілотників надходить із Китаю. Група надала рекомендації щодо посилення контролю над іноземними складовими, які росія використовує у своїх дронах.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.



Зазначається, що було вивчено 174 іноземні компоненти, вилучені із трьох моделей БПЛА, які використовує російська армія на полі бою в Україні.



Зокрема, армія росії регулярно застосовує три основні моделі безпілотників: "Shahed-136/131", "Ланцет" та "Орлан-10". Водночас росія у процесі виготовлення БПЛА все ще значною мірою покладається на компоненти іноземного виробництва, зокрема мікроелектроніку.

"Згідно з дослідженням Міжнародної робочої групи, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% поставок, причому 17% з них проходять через Гонконг. На Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати припадає 5% та 2% компонентів відповідно, також у дронах були виявлені складові, що виробляються в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти”, - йдеться у повідомленні.

У той самий час, згідно зі звітом Міжнародної робочої групи, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд.



Враховуючи це, експерти групи закликали виробників робити більше для запобігання доступу росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Рф надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об'єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва БПЛА походять з різних держав, зокрема з країн-союзників України. Це питання вимагає нашого спільного негайного реагування. Ми повинні вжити комплексних заходів, щоб запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі", - наголосив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Зокрема, запропоновано узгоджувати списки санкцій між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, що підпадають під санкції, на основі кодів Гармонізованої системи.



На думку експертів, необхідне більш ефективне використання наявних інституцій та механізмів. Зокрема, застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML) може посилити заходи щодо експортного контролю, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей. В ОПУ підкреслили, що застосування методів боротьби з відмиванням грошей до експортного контролю є цінним для виявлення структур у третіх країнах, які важливі для виробництва та експорту військової продукції до росії, особливо якщо виробництво відбувається за межами коаліції, яка ввела санкції.

"Звіт робочої групи Єрмака-Макфола є закликом до дій щодо посилення міжнародного співробітництва. Оскільки ми орієнтуємося в цьому складному ландшафті, обмін інформацією та співпраця між країнами коаліції набуває першорядного значення. Працюючи разом, ми можемо ефективно застосовувати санкції та посилювати нагляд, щоб стримувати несанкціонований потік критично важливих технологій", – сказав радник керівника ОПУ, секретар Міжнародної робочої групи із санкцій проти росії Владислав Власюк.

Міжнародна робоча група із санкцій створена з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її очолюють керівник ОПУ Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол. До складу групи входять міжнародні та українські експерти, зокрема представники Київської школи економіки.