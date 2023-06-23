Основні сили ЗСУ ще не вступали в бій, усе попереду - Сирський

Україна досі не залучила свої головні військові сили до поточного контрнаступу. ЗСУ поки що шукають слабкі місця в обороні російських загарбників.
Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю Тhe Guardian, оприлюдненому в п'ятницю, 23 червня.
За його словами, росіяни передбачали місця, де ЗСУ можуть завдати найсильнішого удару та побудували потужну оборону у цих напрямках.
Сирський повідомив, що зараз на території України зосереджено близько 400 тисяч російських військових, але це його не лякає, бо росіяни завжди переважали нас чисельно.
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