Основні сили ЗСУ ще не вступали в бій, усе попереду - Сирський

19:45 23 червня Київ, Україна

Україна досі не залучила свої головні військові сили до поточного контрнаступу. ЗСУ поки що шукають слабкі місця в обороні російських загарбників.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю Тhe Guardian, оприлюдненому в п'ятницю, 23 червня.

За його словами, росіяни передбачали місця, де ЗСУ можуть завдати найсильнішого удару та побудували потужну оборону у цих напрямках.

"Кожен хоче здобути велику перемогу миттєво і відразу. І ми теж. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох боків зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів та багато інженерних перешкод. Наші головні сили ще не розпочали бій, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні ворога. Все ще попереду", – запевнив він.

Сирський повідомив, що зараз на території України зосереджено близько 400 тисяч російських військових, але це його не лякає, бо росіяни завжди переважали нас чисельно.