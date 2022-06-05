Основні сили ворог направив на наступальні дії на Донбасі – Генштаб

12:03 05 червня Київ, Україна

У своєму ранковому зведенні в неділю, 5 червня, Генштаб ЗСУ повідомляє про становище на бойових напрямках фронту. Російські загарбники застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки на Харківщині. Противник продовжував завдавати ракетних та авіаційних ударів, у тому числі по Києву і веде наступальні дії на Донбасі.

Так, на Волинському та Поліському напрямках зберігалася загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. До 11 червня було продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил республіки Білорусь.. В рамках цих заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї із бригад сил спеціальних операцій збройних сил республіки Білорусь.. Відпрацьовано питання дій підрозділів у міських умовах, а також подолання водної перешкоди.

На Сіверському напрямку агресор провів артилерійські обстріли об'єктів інфраструктури у районах населених пунктів Стариково та Катеринівка Сумської області, а також населеного пункту Кам'янська Слобода Чернігівської області.

Для уточнення розташування позицій наших військ ворог провів повітряну розвідку БПЛА у певних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку підрозділи супротивника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та запобіганні подальшому просуванню українських військ до державного кордону.. Противник не припиняє вогневої поразки позицій наших військ поблизу міста Харкова.

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов'янському напрямку угруповання супротивника завершили перегрупування військ. Певні підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгенька – Долина та Бражківка – Вернопілля.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, з метою захоплення панівних висот противник намагається вести наступ у напрямі Нирково – Миколаївка.

На Бахмутському напрямку для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти завдають вогневої поразки переднього краю оборони та тилових районів наших військ з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

У Південнобузькому напрямку , чекаючи наступальних дій наших військ, у певному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку дві реактивні та дві батареї ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямі Сухого Ставка та Лозового.. Зазнав значних втрат і відійшов.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито п'ять атак ворога, знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПЛА типу Орлан-10.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Східному напрямку знищили ворожий літак, ймовірно, Су-34 і БПЛА типу Форпост на Південному напрямку.

Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було вражено чотири крилаті ракети Калібр. Усього за попередню добу підрозділи Сил оборони знищили 9 повітряних цілей супротивника.

Крім того, винищувальна авіація Повітряних сил продовжувала патрулювання повітряного простору України, ударна авіація небезуспішно надавала вогневу підтримку підрозділам ЗСУ на Східному напрямку та в інших операційних районах.

Напередодні у Генштабі заявили, що темпи просування окупантів на Донбасі знизилися. Це зумовлено фізичним виснаженням особового складу та низьким морально-психологічним станом.