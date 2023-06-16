Засновник ПВК "Вагнер" закликає росію до підготовки до важкої війни

Засновник ПВК "Вагнер" євгеній пригожин закликає росію до підготовки до серйозної конфронтації, пропонуючи запровадити військовий стан, оголосити нові хвилі мобілізації та вжити заходів, аналогічних тим, що застосовуються в Північній Кореї, щоб врятувати країну.
Пригожин висловив невдоволення тим, що міністр оборони росії сергій шойгу "витрачає час на незначні справи", замість того, щоб направити фінансування на виробництво боєприпасів.
Засновник ПВК "Вагнер" не вірить в оптимістичний сценарій, за якого війна для росії закінчиться після втоми Європи та Америки від "українського конфлікту", а Китай прийме всіх за стіл переговорів, і "ми домовимося про те, що все, що ми вже захопили (російськомовне населення України - прим. ред.), належить нам, а те, що ми не захопили, не є нашим".
За песимістичним сценарієм пригожина українці отримають ракети, продовжать мобілізацію військ, просуваються вперед і роблять контратаки.
Засновник ПВК "Вагнер" не вірить в оптимістичний сценарій, за якого війна для росії закінчиться після втоми Європи та Америки від "українського конфлікту", а Китай прийме всіх за стіл переговорів, і "ми домовимося про те, що все, що ми вже захопили (російськомовне населення України - прим. ред.), належить нам, а те, що ми не захопили, не є нашим".
За песимістичним сценарієм пригожина українці отримають ракети, продовжать мобілізацію військ, просуваються вперед і роблять контратаки.
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