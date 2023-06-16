Засновник ПВК "Вагнер" закликає росію до підготовки до важкої війни

12:49 24 травня Київ, Україна

Засновник ПВК "Вагнер" євгеній пригожин закликає росію до підготовки до серйозної конфронтації, пропонуючи запровадити військовий стан, оголосити нові хвилі мобілізації та вжити заходів, аналогічних тим, що застосовуються в Північній Кореї, щоб врятувати країну.

В інтерв'ю прокремлівському політтехнологу Костянтину Долгову пригожин заявив: "Ми зараз перебували в критичному стані, і ми ризикуємо втратити росію. Тому необхідно запровадити військовий стан, запускати нові мобілізаційні хвилі та переключити всю можливу робочу силу на виробництво боєприпасів. Ми повинні відмовитися від марнотратства, припинити будівництво нових доріг та інфраструктурних об'єктів та зосередитися виключно на військових зусиллях. Росії необхідно пережити певний час в умовах, подібних до Північної Кореї, із закритими кордонами, припинити ледарство, повернути всіх наших громадян з-за кордону і вкладати всі сили в боротьбу. Тільки тоді ми зможемо досягти якихось результатів", - наголосив він..

Пригожин висловив невдоволення тим, що міністр оборони росії сергій шойгу "витрачає час на незначні справи", замість того, щоб направити фінансування на виробництво боєприпасів.



Засновник ПВК "Вагнер" не вірить в оптимістичний сценарій, за якого війна для росії закінчиться після втоми Європи та Америки від "українського конфлікту", а Китай прийме всіх за стіл переговорів, і "ми домовимося про те, що все, що ми вже захопили (російськомовне населення України - прим. ред.), належить нам, а те, що ми не захопили, не є нашим".



За песимістичним сценарієм пригожина українці отримають ракети, продовжать мобілізацію військ, просуваються вперед і роблять контратаки.