10:04 04 січня Київ, Україна

Російське військове командування через свій непрофесіоналізм допускає помилки, що збільшують втрати серед особового складу військовослужбовців росії.



Про це у своєму Twitter заявило Міністерство оборони Великої Британії.



Як зазначають у Міноборони королівства, 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в підконтрольному росії містечку Макіївка поблизу Донецька, яке, найімовірніше, росія захопила для використання у військових цілях. Внаслідок удару будівля була повністю зруйнована, а російське міноборони підтвердило загибель 89 російських військовослужбовців.

"З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поблизу місця проживання військових і здетонували під час удару, що спричинило вторинні вибухи", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що будівля була розташована всього за 12,5 км від Авдіївки, одного з найзапекліших місць конфлікту. З огляду на це британська розвідка вважає, що непрофесіоналізм командування збільшує втрати російської сторони.