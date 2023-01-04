Помилки командування збільшують втрати серед російських військових - британська розвідка

Російське військове командування через свій непрофесіоналізм допускає помилки, що збільшують втрати серед особового складу військовослужбовців росії.
Про це у своєму Twitter заявило Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначають у Міноборони королівства, 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в підконтрольному росії містечку Макіївка поблизу Донецька, яке, найімовірніше, росія захопила для використання у військових цілях. Внаслідок удару будівля була повністю зруйнована, а російське міноборони підтвердило загибель 89 російських військовослужбовців.
Про це у своєму Twitter заявило Міністерство оборони Великої Британії.
Як зазначають у Міноборони королівства, 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в підконтрольному росії містечку Макіївка поблизу Донецька, яке, найімовірніше, росія захопила для використання у військових цілях. Внаслідок удару будівля була повністю зруйнована, а російське міноборони підтвердило загибель 89 російських військовослужбовців.
У міністерстві зазначили, що будівля була розташована всього за 12,5 км від Авдіївки, одного з найзапекліших місць конфлікту. З огляду на це британська розвідка вважає, що непрофесіоналізм командування збільшує втрати російської сторони.
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