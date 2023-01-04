Помилки командування збільшують втрати серед російських військових - британська розвідка

10:04 04 січня Київ, Україна

Російське військове командування через свій непрофесіоналізм допускає помилки, що збільшують втрати серед особового складу військовослужбовців росії.

Про це у своєму Twitter заявило Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначають у Міноборони королівства, 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в підконтрольному росії містечку Макіївка поблизу Донецька, яке, найімовірніше, росія захопила для використання у військових цілях. Внаслідок удару будівля була повністю зруйнована, а російське міноборони підтвердило загибель 89 російських військовослужбовців.
"З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поблизу місця проживання військових і здетонували під час удару, що спричинило вторинні вибухи", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що будівля була розташована всього за 12,5 км від Авдіївки, одного з найзапекліших місць конфлікту. З огляду на це британська розвідка вважає, що непрофесіоналізм командування збільшує втрати російської сторони.
"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент наголошує, як непрофесійна практика сприяє високому рівню втрат у росії", - наголосили у МО Великобританії.