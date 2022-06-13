Орки депортували у рф та ОРДЛО вже понад 50 тисяч маріупольців

Окупанти вбили в Маріуполі понад 22 тисячі мирних жителів, і понад 50 тисяч депортували в росію і тимчасово окуповані території Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької облдержадміністрації.
Жителі Маріуполя, що залишилися в окупованому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання.
За даними облдержадміністрації, через обстріл російської армії зруйновано майже 90% житлового фонду міста, практично немає вцілілих лікарень, дитячих садків, шкіл. Наразі у місті відсутнє газо- та водопостачання, пошкоджено електромережу.
Раніше у квітні голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що окупанти примусово депортували понад 30 тисяч мешканців міста.
Нагадаємо, начальник Національного центру управління обороною рф Михайло Мізінцев заявляв, що в росію було "евакуйовано" понад мільйон українців, у тому числі 183 тисячі дітей, "з небезпечних районів України" та ОРДЛО з початку війни.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької облдержадміністрації.
Жителі Маріуполя, що залишилися в окупованому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання.
За даними облдержадміністрації, через обстріл російської армії зруйновано майже 90% житлового фонду міста, практично немає вцілілих лікарень, дитячих садків, шкіл. Наразі у місті відсутнє газо- та водопостачання, пошкоджено електромережу.
Раніше у квітні голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що окупанти примусово депортували понад 30 тисяч мешканців міста.
Нагадаємо, начальник Національного центру управління обороною рф Михайло Мізінцев заявляв, що в росію було "евакуйовано" понад мільйон українців, у тому числі 183 тисячі дітей, "з небезпечних районів України" та ОРДЛО з початку війни.
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