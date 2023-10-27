Орбан заявив, що чекає на українську делегацію для обговорення заблокованої фінансової допомоги від ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розраховує на візит української делегації до Будапешту на переговори щодо зняття вето з військової допомоги Євросоюзу на 500 млн євро.
Про це Віктор Орбан сказав на засіданні Європейської ради у Брюсселі.
На питання, чого чекати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility (Європейський механізм підтримки миру), виділення яких не можуть схвалити через угорське вето, Орбан відповів:
На питання, чого чекати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility (Європейський механізм підтримки миру), виділення яких не можуть схвалити через угорське вето, Орбан відповів:
Орбана запитали, чи не планує він вибачитися за рукостискання з путіним у Китаї. Угорський прем'єр відповів негативно.
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