Орбан заявив, що чекає на українську делегацію для обговорення заблокованої фінансової допомоги від ЄС

17:41 26 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розраховує на візит української делегації до Будапешту на переговори щодо зняття вето з військової допомоги Євросоюзу на 500 млн євро.

Про це Віктор Орбан сказав на засіданні Європейської ради у Брюсселі.



На питання, чого чекати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility (Європейський механізм підтримки миру), виділення яких не можуть схвалити через угорське вето, Орбан відповів:

"Ми чекаємо на приїзд української делегації до Будапешту для переговорів про це. Ми відкриті та готові домовлятися".

Орбана запитали, чи не планує він вибачитися за рукостискання з путіним у Китаї. Угорський прем'єр відповів негативно.