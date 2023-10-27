Орбан заявив, що чекає на українську делегацію для обговорення заблокованої фінансової допомоги від ЄС

17:41 26 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розраховує на візит української делегації до Будапешту на переговори щодо зняття вето з військової допомоги Євросоюзу на 500 млн євро.
 
Про це Віктор Орбан сказав на засіданні Європейської ради у Брюсселі.

На питання, чого чекати далі щодо 500 млн допомоги для України з European Peace Facility (Європейський механізм підтримки миру), виділення яких не можуть схвалити через угорське вето, Орбан відповів:
"Ми чекаємо на приїзд української делегації до Будапешту для переговорів про це. Ми відкриті та готові домовлятися".
Орбана запитали, чи не планує він вибачитися за рукостискання з путіним у Китаї. Угорський прем'єр відповів негативно.
"У нас дуже прозора та чітка політика, яка відрізняється від більшості стратегій, можливо, і від вашої стратегії.. Ви маєте стратегію війни. У нас стратегія миру, і ми хочемо зробити все, щоб був мир. Тому ми залишаємо відкритими усі лінії зв'язку з росіянами, інакше шансів на мир не буде. Це стратегія, і ми нею пишаємося. Ми пишаємося тим, що ми єдині, хто виступає від імені та на користь миру, який буде на користь усіх у Європі", - сказав Орбан.