Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти росію і що є речі важливіші за свободу. У МЗС відповіли

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти росію. Тому, за словами Орбана, "необхідно вирішити щось набагато важливіше за свободу, яку Захід ставить на перше місце, а саме питання збереження країни".
У МЗС України заявили, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом.
Про те, що він не вірить у здатність України перемогти рф, Орбан сказав в інтерв'ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону, відомому своєю підтримкою росії.
Коли Карлсон сказав угорському прем'єр-міністру, що люди в Америці вважають, що Україна виграє війну з росією, Орбан відповів: Це неправда. Це не просто непорозуміння, це брехня, і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри, дані, знає, що це неможливо”.
При цьому Орбан додав, що він "глибоко симпатизує Україні". На запитання, чому Україна не може перемогти, прем'єр-міністр відповів, що зрештою матиме значення кількість солдатів на полі бою.
Про те, що він не вірить у здатність України перемогти рф, Орбан сказав в інтерв'ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону, відомому своєю підтримкою росії.
Коли Карлсон сказав угорському прем'єр-міністру, що люди в Америці вважають, що Україна виграє війну з росією, Орбан відповів: Це неправда. Це не просто непорозуміння, це брехня, і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри, дані, знає, що це неможливо”.
При цьому Орбан додав, що він "глибоко симпатизує Україні". На запитання, чому Україна не може перемогти, прем'єр-міністр відповів, що зрештою матиме значення кількість солдатів на полі бою.
Саме тому, за його словами, нинішня стратегія Заходу є "погано складеною стратегією", яка не дозволить перемогти росію.
У випадку з росією, заявив угорський прем'єр-міністр, необхідно вирішити щось набагато важливіше за свободу, яку Захід ставить на чільне місце, а саме — питання збереження країни.
За його словами, з росією має бути досягнуто угоди про нову архітектуру безпеки, яка надасть Україні безпеку та суверенітет, але не членство в НАТО.
Як коментують заяви Орбана у МЗС України
Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що Захід має укласти угоду з президентом росії з безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО, наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко. Орбан також переконаний, що найкращий шанс для миру – припинення військової підтримки України, додав дипломат.
Він додав, що російське керівництво, хоч би як воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло.
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