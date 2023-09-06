Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти росію і що є речі важливіші за свободу. У МЗС відповіли

16:21 30 серпня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти росію. Тому, за словами Орбана, "необхідно вирішити щось набагато важливіше за свободу, яку Захід ставить на перше місце, а саме питання збереження країни".

У МЗС України заявили, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом.



Про те, що він не вірить у здатність України перемогти рф, Орбан сказав в інтерв'ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону, відомому своєю підтримкою росії.



Коли Карлсон сказав угорському прем'єр-міністру, що люди в Америці вважають, що Україна виграє війну з росією, Орбан відповів: Це неправда. Це не просто непорозуміння, це брехня, і неможливо. Будь-хто, хто займається політикою та розуміє логіку, цифри, дані, знає, що це неможливо”.



При цьому Орбан додав, що він "глибоко симпатизує Україні". На запитання, чому Україна не може перемогти, прем'єр-міністр відповів, що зрештою матиме значення кількість солдатів на полі бою.

"Росіяни в цьому набагато сильніші, набагато численніші, набагато численніші, ніж українці", - заявив Орбан.

Саме тому, за його словами, нинішня стратегія Заходу є "погано складеною стратегією", яка не дозволить перемогти росію.



У випадку з росією, заявив угорський прем'єр-міністр, необхідно вирішити щось набагато важливіше за свободу, яку Захід ставить на чільне місце, а саме — питання збереження країни.

"Ми не можемо дозволити собі перетворити довгий кордон між росією та Україною на кордон НАТО. Це означало б негайну війну, небезпеку для всіх нас, навіть Вашингтона", - заявив Орбан.

За його словами, з росією має бути досягнуто угоди про нову архітектуру безпеки, яка надасть Україні безпеку та суверенітет, але не членство в НАТО.

Як коментують заяви Орбана у МЗС України

Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що Захід має укласти угоду з президентом росії з безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО, наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко. Орбан також переконаний, що найкращий шанс для миру – припинення військової підтримки України, додав дипломат.

“Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї в Україну та узаконити агресію росії. Навіть стали сумніватися у послідовній позиції угорського прем'єра. Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не торгуватиме”, - заявив Ніколенко.

Він додав, що російське керівництво, хоч би як воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло.