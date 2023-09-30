Орбан заявив, що "невідомо, яка зараз територія України", щоб прийняти її в ЄС. У МЗС відреагували

17:30 29 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що необхідно буде знайти відповіді на "дуже важкі питання", перш ніж ЄС зможе навіть розпочати переговори щодо членства України. За його словами, невідомо, яка зараз є територія держави за розмірами.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на коментар угорського прем'єра державному радіо.

"Ми не можемо уникнути питання – коли восени у нас будуть переговори у Брюсселі про майбутнє України – чи можемо ми справді серйозно розглянути питання про членство країни, розпочати переговори про приєднання держави, яка перебуває у стані війни", – сказав Орбан.

Він додав, що поки невідомо, якою є територія України за розмірами.

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони (українці — ред.) тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, - це було б безпрецедентно", - наголосив Орбан.

За його словами, слід "відповісти на важкі питання", перш ніж розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

"Тому я думаю, що нам потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж ми фактично ухвалимо рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу", - сказав Орбан.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів.