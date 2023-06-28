Орбан заявив, що не вважає Україну суверенною країною, а путіна - військовим злочинцем. У ОП відповіли

07:27 28 червня Київ, Україна

В інтерв'ю німецькому виданню Bild угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що не вважає Україну суверенною країною, а президента росії володимира путіна - військовим злочинцем. Також він заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну, бо в неї "солдати закінчаться раніше". Тому, за словами Орбана, єдине рішення у цій ситуації – перемир'я. В Офісі Президента України висловили сумнів у суб'єктності Орбана, який утоптує репутацію Угорщини в історичний бруд.

"Україна перестала бути суверенною країною. У них немає грошей. Вони не мають зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде", - заявив він.

Орбан зазначив, що якби спочатку були переговори, не було б стільки смертей, і Україна не була б зруйнована.



Він також заявив, що не вважає путіна військовим злочинцем.

"Про військові злочини можна говорити після війни. Якщо ви хочете перемир'я, а потім переговори, ми повинні переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Запросити їх до столу і сказати: «Підійди до столу, я заарештую тебе» – не найкраща ідея», – сказав угорський прем'єр.

Як відреагували в Україні

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна, яка 489 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє, є абсолютно суб'єктною та суверенною у своїй політиці та рішеннях.

"Питання в тому, наскільки суб'єктивний сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів... І наскільки потрібно не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд...", - сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що Орбан - передбачувана людина, яка займається тим самим, чим займався лукашенко - "максимальна підтримка війни та концепції росії, перед якою потрібно стояти на колінах".

"Говорити про країну, яка 16 місяців захищає свій суверенітет, що вона не суб'єктна, це свідчить про те, що ти взагалі не розумієш, що таке суверенітет, що таке територія, що таке взагалі державність. Таким є прем'єр-міністр в Угорщині", - сказав він.

Радник голови ОПУ зазначив, що його дивує позиція Орбана, який вважає нікчемним ЄС за його проукраїнську позицію і зневажає ЄС як юридичну концепцію і при цьому отримує від Брюсселя гроші, технології, можливості, бо Угорщина - невелика країна, яка "не могла б сама себе забезпечити всім сучасним”.

"Людина виходить і раз у раз ображає ЄС. ЄС має вказати Орбану, що це неприпустимо, це дискредитує ЄС, концепцію цінностей, у рамках яких ти, прем'єр-міністр Угорщини, отримуєш від ЄС те, що потрібне твоїй країні. Це було б правильно", - наголосив Подоляк.

Він також зазначив, що висловлювання Орбана ні на кого не впливатиме, оскільки все, що говорить Орбан, впливає тільки на голосуючих за нього в Угорщині. Подоляк також зазначив, що такі заяви подобаються росії, там "масштабують такі висловлювання".



Водночас радник голови ОП зазначив, що не вважати путіна військовим злочинцем, коли є ордер МКС, "виглядає дивно навіть для логіки самого Орбана": "Завершимо війну — тоді ви побачите іншу риторику Орбана".