Орбан заявив, що не вважає Україну суверенною країною, а путіна - військовим злочинцем. У ОП відповіли

В інтерв'ю німецькому виданню Bild угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що не вважає Україну суверенною країною, а президента росії володимира путіна - військовим злочинцем. Також він заявив, що Україна нібито не зможе виграти війну, бо в неї "солдати закінчаться раніше". Тому, за словами Орбана, єдине рішення у цій ситуації – перемир'я. В Офісі Президента України висловили сумнів у суб'єктності Орбана, який утоптує репутацію Угорщини в історичний бруд.
Орбан зазначив, що якби спочатку були переговори, не було б стільки смертей, і Україна не була б зруйнована.
Він також заявив, що не вважає путіна військовим злочинцем.
Як відреагували в Україні
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна, яка 489 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє, є абсолютно суб'єктною та суверенною у своїй політиці та рішеннях.
Подоляк зазначив, що Орбан - передбачувана людина, яка займається тим самим, чим займався лукашенко - "максимальна підтримка війни та концепції росії, перед якою потрібно стояти на колінах".
Радник голови ОПУ зазначив, що його дивує позиція Орбана, який вважає нікчемним ЄС за його проукраїнську позицію і зневажає ЄС як юридичну концепцію і при цьому отримує від Брюсселя гроші, технології, можливості, бо Угорщина - невелика країна, яка "не могла б сама себе забезпечити всім сучасним”.
Він також зазначив, що висловлювання Орбана ні на кого не впливатиме, оскільки все, що говорить Орбан, впливає тільки на голосуючих за нього в Угорщині. Подоляк також зазначив, що такі заяви подобаються росії, там "масштабують такі висловлювання".
Водночас радник голови ОП зазначив, що не вважати путіна військовим злочинцем, коли є ордер МКС, "виглядає дивно навіть для логіки самого Орбана": "Завершимо війну — тоді ви побачите іншу риторику Орбана".
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