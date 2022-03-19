ОПУ: Хід голосування на виборах відповідав високим демократичним стандартам

05:52 26 жовтня Київ, Україна

У неділю, 25 жовтня, о 20.00 підійшли до завершення місцеві вибори в Україні. За попередніми даними ЦВК відзначила явку виборців на рівні 36,99%.
 
На сайті Офісу президента України повідомили про те, що вибори в Україні пройшли на гідному рівні, грубих порушень і втручань у виборчий процес правоохоронними органами не виявлено.

"Це безумовний пріоритет для правової та демократичної держави - абсолютно вільне волевиявлення громадян", - сказано в повідомленні.

Всі політичні сили, які брали участь у виборах, мали повний спектр можливостей для донесення своєї позиції до виборців. Передвиборча кампанія в цілому і хід голосування відповідали високим демократичним стандартам та чинному законодавству, наголосили в Офісі президента.