ОПУ: Хід голосування на виборах відповідав високим демократичним стандартам

У неділю, 25 жовтня, о 20.00 підійшли до завершення місцеві вибори в Україні. За попередніми даними ЦВК відзначила явку виборців на рівні 36,99%.
На сайті Офісу президента України повідомили про те, що вибори в Україні пройшли на гідному рівні, грубих порушень і втручань у виборчий процес правоохоронними органами не виявлено.
"Це безумовний пріоритет для правової та демократичної держави - абсолютно вільне волевиявлення громадян", - сказано в повідомленні.
Всі політичні сили, які брали участь у виборах, мали повний спектр можливостей для донесення своєї позиції до виборців. Передвиборча кампанія в цілому і хід голосування відповідали високим демократичним стандартам та чинному законодавству, наголосили в Офісі президента.
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