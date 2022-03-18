Опитування Зеленського не є незаконною агітацією - Верховний Суд

Верховний Суд не визнав всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, незаконною агітацією.
Така інформація опублікована 28 жовтня на сайті суду.
Відзначається, що суд першої інстанції правильно встановив, що використання президентом України виразу "Україна - це ти" не містить жодних закликів до голосування за ту чи іншу політичну силу. При цьому загальновідомою є та обставина, що цей вислів використовувався в Україні й іншими політичними силами, а також є широко застосовуваним в масовій культурі. Таке речення використовувалося президентом України і до початку виборчого процесу на місцевих виборах 2020 року. В останньому відеозверненні президента України такий девіз вже не використовувався. За цих обставин немає підстав стверджувати, що його вживання не здатне викликати іншу асоціацію, ніж тільки з політичною партією "Слуга народу".
Так, Велика Палата Верховного Суду розглянула у відкритому судовому засіданні справу за позовом до президента України Зеленського про визнання дій протиправними, зобов'язання утриматися від вчинення дій за апеляційною скаргою на рішення Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 21 жовтня 2020 року.
Так, Велика Палата Верховного Суду розглянула у відкритому судовому засіданні справу за позовом до президента України Зеленського про визнання дій протиправними, зобов'язання утриматися від вчинення дій за апеляційною скаргою на рішення Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 21 жовтня 2020 року.
Додається, що постанова набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі