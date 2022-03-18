Опитування Зеленського не є незаконною агітацією - Верховний Суд

17:35 28 жовтня Київ, Україна

Верховний Суд не визнав всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським, незаконною агітацією.

Така інформація опублікована 28 жовтня на сайті суду.

"До суду звернулася кандидатка в депутати місцевої ради, яка вважала протиправними дії президента України з прихованої передвиборчої агітації шляхом оприлюднення відеозвернень про проведення загальнонаціонального опитування в день виборів 25 жовтня 2020 року. Суд першої інстанції в позові відмовив через необґрунтованість", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що суд першої інстанції правильно встановив, що використання президентом України виразу "Україна - це ти" не містить жодних закликів до голосування за ту чи іншу політичну силу. При цьому загальновідомою є та обставина, що цей вислів використовувався в Україні й іншими політичними силами, а також є широко застосовуваним в масовій культурі. Таке речення використовувалося президентом України і до початку виборчого процесу на місцевих виборах 2020 року. В останньому відеозверненні президента України такий девіз вже не використовувався. За цих обставин немає підстав стверджувати, що його вживання не здатне викликати іншу асоціацію, ніж тільки з політичною партією "Слуга народу".



Так, Велика Палата Верховного Суду розглянула у відкритому судовому засіданні справу за позовом до президента України Зеленського про визнання дій протиправними, зобов'язання утриматися від вчинення дій за апеляційною скаргою на рішення Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від 21 жовтня 2020 року.

"Велика Палата Верховного Суду прийняла рішення залишити апеляційну скаргу без задоволення", - йдеться в постанові.

Додається, що постанова набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.