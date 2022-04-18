Визначився кандидат на посаду держсекретаря США

Джо Байден, який вже практично вважається обраним на пост президента США, зайнятий підбором кандидатур на посади в своєму Держдепартаменті. За інформацією видання The Hill, він практично вирішив, хто може стати держсекретарем - главою Держдепу. Відзначається, що кандидатура буде оголошена наступного тижня.
Також як потенційних кандидатів на пост державного секретаря називали сенаторів Кріса Куса і Кріса Мерфі, колишнього першого заступника держсекретаря і посла в Росії Вільяма Бернса і колишню радницю президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.
Раніше повідомлялося, що Байден зробив призначення на ключові посади в перехідній адміністрації.
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