Визначився кандидат на посаду держсекретаря США

13:35 21 листопада Київ, Україна

Джо Байден, який вже практично вважається обраним на пост президента США, зайнятий підбором кандидатур на посади в своєму Держдепартаменті. За інформацією видання The Hill, він практично вирішив, хто може стати держсекретарем - главою Держдепу. Відзначається, що кандидатура буде оголошена наступного тижня.

"Неясно, хто стане висуванцем Байдена, але колишня офіційна особа адміністрації (колишнього президента Барака Обами) підтвердила Hill, що Тоні Блінкен, дипломат-ветеран і давній союзник Байдена, вважається фаворитом на цю посаду", - йдеться в матеріалі.

Також як потенційних кандидатів на пост державного секретаря називали сенаторів Кріса Куса і Кріса Мерфі, колишнього першого заступника держсекретаря і посла в Росії Вільяма Бернса і колишню радницю президента Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.

Раніше повідомлялося, що Байден зробив призначення на ключові посади в перехідній адміністрації.