Опозиція блокує підписання ресурсного законопроєкту

11:53 02 грудень Київ, Україна

Олігархічне лобі у дії – поки влада підраховує надходження від ухвалення ресурсного законопроєкту, опозиція вже заблокувала його підписання.



Вісім постанов про скасування результатів голосування зареєстровані у Верховній Раді. Ініціатори: депутати від фракцій «Європейська солідарність» та «Батьківщина».



Парламентарі вважають, що під час голосування було порушено порядок розгляду поправок і це не дозволило їм зрозуміти, за що вони голосують.



Закон 5600 експерти неодноразово називали антиолігархічним. Він збільшує надходження до бюджету шляхом зростання податків для найбільших гравців ринків, тобто олігархів-монополістів.

Нагадаємо, урядовий законопроєкт №5600 з пакета «антиолігархічних», на шляху від початкової версії Мінфіну до другого читання в парламенті «розгубив» потенційних 20 млрд грн відрахувань до бюджету.



Також Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень («ресурсний» законопроєкт) з поправками до Податкового кодексу, що пропонує підвищення ставок низки податків, а також, зокрема, впровадження для е/е з ВДЕ акцизу (3,2%), проте без поправки про ренту на руду.