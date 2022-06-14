Опозиціонер рф Навальний переведений в колонію суворого режиму

Російського опозиціонера Олексія Навального перевезли до колонії суворого режиму після набуття чинності вироком у справі про нібито шахрайство. Про це повідомляє прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у Twitter.
За її словами, захист відвідає Навального у новому місці відбуття покарання, як тільки з'ясує, де він знаходиться. Ярмиш припустила, що Навального перевозять до колонії суворого режиму ВК-6 Мелехово. За її словами, ні адвокатам, ні родичам Навального про переведення не повідомляли.
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