Опозиціонер рф Навальний переведений в колонію суворого режиму

17:43 14 червня Київ, Україна

Російського опозиціонера Олексія Навального перевезли до колонії суворого режиму після набуття чинності вироком у справі про нібито шахрайство. Про це повідомляє прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у Twitter.

"Сьогодні адвокату Навального в колонії в Покрові сказали, що Навальний там більше не утримується, він етапований в колонію суворого режиму, проте в яку, нам не повідомили. Це пов'язано з тим, що набув чинності вирок у новій кримінальній справі нашого підзахисного", – написала Кіра Ярмиш.

За її словами, захист відвідає Навального у новому місці відбуття покарання, як тільки з'ясує, де він знаходиться. Ярмиш припустила, що Навального перевозять до колонії суворого режиму ВК-6 Мелехово. За її словами, ні адвокатам, ні родичам Навального про переведення не повідомляли.