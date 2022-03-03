Оперативний штаб ЗСУ: ворог замовляє карти місцевості, прикриваючись "замовленням для ЗСУ"

Оперативний штаб Збройних Сил України звернувся із проханням про розповсюдження інформації. Військові сили РФ шукають виконавців топографічних карток місцевості.
"Попрошу увагу та розповсюдження.
Другий день ми стикаємося із "замовленням для ЗСУ" топографічних карт. Мінімум із п'яти джерел. Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість. Востаннє "замовник" розмовляв солов'їною та знав місцевість із назвами населених пунктів. Але топографія військова. Сітка під роботу артилерії. Нині найбільше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. У PDF. На жаль, витрачаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їхні шанси знайти виконавців. Тож прошу розголоси. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості, де ведуться локальні бойові дії. Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог."
"Попрошу увагу та розповсюдження.
Другий день ми стикаємося із "замовленням для ЗСУ" топографічних карт. Мінімум із п'яти джерел. Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість. Востаннє "замовник" розмовляв солов'їною та знав місцевість із назвами населених пунктів. Але топографія військова. Сітка під роботу артилерії. Нині найбільше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. У PDF. На жаль, витрачаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їхні шанси знайти виконавців. Тож прошу розголоси. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості, де ведуться локальні бойові дії. Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог."
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі