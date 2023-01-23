Оперативні новини з фронту: відбити атаки Росії близько 11 населених пунктів

08:37 23 січня Київ, Україна

Сили України відбили атаки російських військ близько 11 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту.



Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.



Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямі. На інших – веде оборону.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопіч, Харківка та Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілечтя, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця та Дворічна на Харківщині.



На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Петропавлівка, Табаївка, Сіньківка, Крохмальне та Куп'янськ Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка – Луганська.



На Лиманському напрямку під вогневу поразку потрапили Макіївка, Майданчик, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине на Луганщині.



На Бахмутському напрямку вогневий вплив зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Верхньокам'янське, Краснополівка, Залізне, Білогорівка, Червона Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.



На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Першотравневе, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка.



На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріл з артилерії та мінометів по районах Богоявленки та Микільського Донецької області.



На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Тимчасове та Новопілля на Донечині та Гуляйполі, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки та Мала Токмачка Запорізької області.



На Херсонському напрямку , зокрема, обстріли з РСЗВ зазнали районів населених пунктів Дудчани, Інгулець, Гаврилівка, Бургунка, Монастирське, Антонівка та Херсон.



З 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградового та Брилівки Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів.. Особовий склад був озброєний лише стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, наприклад бронежилети, мали лише одиниці, військову техніку не завозили.



Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області переповнено пораненими. Лише останнім часом доставлено близько 150 загарбників. Водночас, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Російської Федерації.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 ударів по районах зосередження супротивника. Також збитий ворожий БПЛА "Орлан-10". Українські ракетники та артилеристи вразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.