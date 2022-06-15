Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на ранок 15 червня

09:26 15 червня Київ, Україна

ЗСУ успішно відбили штурмові дії ворога біля Богородичного та Долини Донецької області, проте окупанти продовжують наступ у районі Краснопілля на слов'янському напрямку.
 
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 червня.
 
 
На слов'янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов'янськ.. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії продовжуються
 
На північному напрямку агресор обстрілював цивільну інфраструктуру на Сумщині, провів повітряну розвідку безпілотником.

На харківському напрямку окупанти також обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах кількох населених пунктів та завдали авіаудару неподалік села Мосьпанове.. Тривають бої у районі населеного пункту Рубіжне.

На донецькому, лиманському, сєверодонецькому напрямку окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти та цивільну інфраструктуру. Нанесли авіаудар армійською авіацією біля Білої Гори.
"Українські захисники продовжують успішно відображати спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці, бойові дії продовжуються", - йдеться у зведенні.
На бахмутському напрямку ворог вів артобстріли українських позицій у районах Спірного, Яківлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська.. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки.
"Наступ супротивника завдяки діям наших воїнів у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат і відійшов. Перегрупується для відновлення наступу. Використовуючи результати вогневої поразки, супротивник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої продовжуються", – йдеться у повідомленні.
На новопавлівському напрямку українські військові відбили ворожий наступ у районі населеного пункту Шевченка, супротивник відійшов.

На авдіївському, курахівському та запорізькому напрямках агресор обстрілював цивільну інфраструктуру в районах низки населених пунктів, завдав авіаудару неподалік Кам'янського.

На південнобузькому напрямку росіяни обстріляли населені пункти Тополіно, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупарево, завдали авіаудару поблизу Князівки.

На волинському та поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. "До семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь зосереджують зусилля на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій", – зазначили у Генштабі..

Агресор продовжує блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться три носії крилатих ракет типу "Калібр".