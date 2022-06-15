Оперативна інформація Генштабу ЗСУ на ранок 15 червня

09:26 15 червня Київ, Україна

ЗСУ успішно відбили штурмові дії ворога біля Богородичного та Долини Донецької області, проте окупанти продовжують наступ у районі Краснопілля на слов'янському напрямку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 червня.

На слов'янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов'янськ.. Штурмові дії основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов'янськ.. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії продовжуються

На північному напрямку агресор обстрілював цивільну інфраструктуру на Сумщині, провів повітряну розвідку безпілотником.



На харківському напрямку окупанти також обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах кількох населених пунктів та завдали авіаудару неподалік села Мосьпанове.. Тривають бої у районі населеного пункту Рубіжне.



На донецькому, лиманському, сєверодонецькому напрямку окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти та цивільну інфраструктуру. Нанесли авіаудар армійською авіацією біля Білої Гори.

"Українські захисники продовжують успішно відображати спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці, бойові дії продовжуються", - йдеться у зведенні.

На бахмутському напрямку ворог вів артобстріли українських позицій у районах Спірного, Яківлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська.. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки.

"Наступ супротивника завдяки діям наших воїнів у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат і відійшов. Перегрупується для відновлення наступу. Використовуючи результати вогневої поразки, супротивник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої продовжуються", – йдеться у повідомленні.

На новопавлівському напрямку українські військові відбили ворожий наступ у районі населеного пункту Шевченка, супротивник відійшов.



На авдіївському, курахівському та запорізькому напрямках агресор обстрілював цивільну інфраструктуру в районах низки населених пунктів, завдав авіаудару неподалік Кам'янського.



На південнобузькому напрямку росіяни обстріляли населені пункти Тополіно, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупарево, завдали авіаудару поблизу Князівки.



На волинському та поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. "До семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь зосереджують зусилля на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій", – зазначили у Генштабі..



Агресор продовжує блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться три носії крилатих ракет типу "Калібр".



