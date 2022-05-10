Оперативне зведення ЗСУ з фронту станом на 10 травня

07:57 10 травня Київ, Україна

Щоб звинуватити ЗСУ, російські загарбники вдадуться до саботажу на об'єктах хімічної промисловості України.



Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь".



Є застосування артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Досі висока ймовірність ракетних ударів на всій території України.



На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи зс білорусі прикривають ділянки кордону у Брестській та Гомельській областях.



На Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти ділянки кордону у Брянській та Курській областях. Обстріляв із реактивних систем залпового вогню райони прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.



Очікується продовження демонстраційних дій противником уздовж ділянки держкордону для сковування дій ЗСУ та недопущення їхнього перегрупування на інші напрямки.



На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування певні сили та засоби ППО на території Білгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні рубежів для недопущення просування наших військ у напрямку державного кордону. Здійснює повітряну розвідку.



На Ізюмському напрямку противник поповнював боєприпаси, пальне та матеріально-технічні засоби.



Противник продовжує підготовку до наступу у напрямах Лимана та Сєверодонецька.



Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижній Сєвєродонецький район Луганської області, а також Кам'янка Ясинуватського району Донецької області.



У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Продовжуються бойові дії.



На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріл наших військ. Готується до відновлення штурму для покращення тактичного становища.



Корабельні угруповання ворога продовжують ізолювати райони бойових дій, ведення розвідки, завдання ракетних ударів, підтримку підрозділів на Приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства.



За попередню добу на території Донецької та Луганської областей відбито п'ятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.