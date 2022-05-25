Оперативне зведення ЗСУ станом на ранок 25 травня

07:59 25 травня Киев, Украина

Осторонь Сєверодонецька продовжуються бої, окупанти поки що ведуть наступ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"На Сєверодонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються", - сказано в повідомленні.

На Бахмутському напрямку противник вів наступ у районі Камишувахи, Яківлівки та Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.



На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони білорусько-українського кордону.. Досі є загроза ракетних та авіаційних ударів із Білорусі.



На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнає опорні пункти у прикордонних районах на території Брянської області.. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли в Сумській області з території РФ.



На Харківському напрямку основні зусилля супротивник зосереджує на утриманні позицій. Обстріляв із артилерії цивільну інфраструктуру в районі Рубіжного. Крім того, ворог знову спробував вести наступ у напрямку Тернової, успіху не мав.



На Слов'янському напрямку вороги активних дій не проводили, зосередили зусилля на утриманні позицій, розвідці та створенні умов відновлення наступу. Зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та танків у районі населених пунктів Святогірськ та Довгенько. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Байраку.



За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка .



На лиманському напрямі ворог активізував бойові дії. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бій у районі Лимана.



На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометний та артилерійський обстріл наших позицій та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки та Новомихайлівки.



На Южнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстрілював підрозділи наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи щодо інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.



Для ведення бою та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.



Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев'ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль і одна одиниця іншої автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони на цьому напрямі знищили шість БПЛА типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".