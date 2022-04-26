Оперативне зведення ЗСУ станом на 06.00 26.04.2022

07:44 26 квітня Київ, Україна

Оперативна інформація станом на 06.00 26.04.2022 щодо російського вторгнення.

Почалася шістдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Продовжуються наступальні дії супротивника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору між територіями та окупованим Кримом.

На Волинському та Поліському напрямах стан, становище та характер дій супротивника істотних змін не зазнали. Ворог активних дій за вказаними напрямками не проводив. Певні підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі виконують завдання щодо прикриття ділянки українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ознак формування супротивником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Білгородської областей ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти у прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харків та вогневе ураження підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури. Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Продовжуються бойові дії.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворогом здійснюється переміщення пунктів управління ближче до лінії бойового зіткнення.

Противник здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення, так:

на Сєвєродонецькому напрямку противник веде бойові дії у районі населеного пункту Рубіжне;

на Попаснянському напрямку намагається захопити Попасну, продовжуються бої;

на Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступальні дії, успіху не має;

на Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка;

на Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії у напрямку населеного пункту Трудолюбівка, продовжуються бої.

Ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

На Південнобузькому напрямку противник, по всій лінії зіткнення, проводив поодинокі обстріли наших підрозділів. Фіксується розвідувальна активність у районі адміністративного кордону Миколаївської області.

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад із боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (більше 70 осіб убито). Точна кількість загиблих уточнюється.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове. Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях України.

Підрозділи збройних сил російської федерації намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Страждають.

Угрупуванням Повітряних Сил Збройних сил України за попередню добу було вражено десять повітряних цілей: три літаки, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п'ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одну зенітну установку.

Віримо у Збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!