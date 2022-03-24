Оперативне зведення ЗСУ на вечір 24 ​​березня

21:02 24 березня Київ, Україна

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 24.03.2022 з російського вторгнення



▪️Незважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад, ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права.



▪Серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав'язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

▪️ Переважна більшість медичних закладів Російської Федерації у населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.



▪️В терміновому порядку ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, які зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці.



▪️ Незважаючи на активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, що здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами щодо контролю за населенням на вказаних територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.



▪️У невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування придністров'я у війну з Україною.



▪У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулася прощальна церемонія одночасно з близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулися і в матроському клубі Севастополя, де прощалися із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.



▪️У місті Докучаєвськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять звані фільтрувальні заходи.



▪️В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильницької евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.

У деяких населених пунктах Чернігівської області, тимчасово зайнятих окупаційними військами, наголошуються на фактах вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.



▪️У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, що діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значної шкоди у живій силі та техніці.