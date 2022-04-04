Оперативне зведення ЗСУ на ранок 4 квітня

08:21 04 квітня Київ, Україна

Оперативна інформація про російське вторгнення станом на ранок 4 квітня:



🔹росія почала проводити приховану мобілізацію резервістів, з метою приведення військових частин у штати воєнного часу. При відборі кандидатів перевагу надають особам, які вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначено основні регіони щодо мобілізації – Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.



🔹 Основним мотиваційним фактором для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих трофеїв, тобто пограбування та мародерства.



🔹Командування збройних сил російської федерації розраховує залучити під час мобілізації близько 60 тисяч людей.



🔹Укомплектування озброєнням та військовою технікою в штати воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.



🔹На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобілі та міномет противника з розрахунком.



🔹Зенітно-ракетними військами Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Що стосується повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизована кабіна, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.



🔹Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонам військової техніки та логістичним центрам. Винищувачі Повітряних Сил Збройних сил України запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.