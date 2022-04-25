Оперативне зведення ЗСУ на 6 ранку 25 квітня

07:10 25 квітня Київ, Україна

Генштаб ЗСУ: ворог проводить наступальні дії та намагається встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкине.



На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, робив обстріли в районах населених пунктів Велика Камишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.



У місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу "Азовсталь". Веде штурмові дії населеного пункту Попасна.



На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Княжівка та Миколаївка.



На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники. Підрозділами протиповітряної оборони в зазначеному районі було збито 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".