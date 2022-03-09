Оперативне зведення від Генштабу ЗСУ на ранок 9 березня

07:51 09 березень Київ, Україна

Генштаб Збройних сил України повідомляє оперативну інформацію з фронту на ранок 9 березня.
  • Тривають бої у районі Ніжина, Іваниці, Тростянця, триває оборона міста Чернігів.
  • Захисники Києва відбивають наступ противника.
  • Ворог продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів та набирає добровольців для війни на території України.
  • Юнаків призовного віку відраховують із вишів РФ, щоб поповнити резерв.
  • Окупанти можуть залучити до 800 військових так званої "ПМР", проте їхній морально-психологічний стан на низькому рівні.
  • У Бердянську розповсюджують пропагандистські матеріали проти військово-політичного керівництва нашої держави.
  • У Чернігівській області окупанти займають цивільні об'єкти та виводять з ладу вежі стільникового зв'язку.
  • У Херсонській області військові ЗС РФ, переодягнені у цивільний одяг, висувалися у напрямку Миколаєва.
  • Особовий склад окупаційних військ панікує через величезні втрати живої сили та техніки.