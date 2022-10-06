Оперативне зведення Генштабу ЗСУ з фронту станом на ранок 6 жовтня

10:32 06 жовтня Київ, Україна

Армія росії намагається утримати тимчасово окуповані території і не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

В окремих районах ворог здійснює перегрупування та відведення підрозділів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 6 жовтня.



Зазначається, що за минулу добу окупанти завдали п'ять ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів із РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 30 населених пунктів, серед них – Біла Церква, Куп'янськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Нікополь.



Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



На інших напрямках противник робив обстріли:

на Сіверському - у районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області;

- у районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області; на Слобожанському - в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Червоне, Огіркове, Глибоке, Ненудне та Милове;

- населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Червоне, Огіркове, Глибоке, Ненудне та Милове; на Краматорському - у районах Верхньокам'янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного;

- у районах Верхньокам'янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного; на Бахмутському - у районах населених пунктів Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Відрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юріївка;

- у районах населених пунктів Білогорівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Відрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юріївка; на Авдіївському - в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював вогневий вплив у районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарський, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красне, Павлівка, Гуляйпільський, Дорожнянка та Новоукраїнка.



На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема, Велике Артакове, Білогірку, Благодатівку, Андріївку, Первомайське, Любомировку, Солдатське, Правдино, Мирне та Олександрівку.



Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Відрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ і Новомихайлівка.

"Авіація Сил оборони завдала понад п'ятнадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів супротивника. Крім того, збито дев'ять ворожих БПЛА", - уточнили в Генштабі.



Крім того, ракетні війська та артилерія уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, боєприпаси, а також вісім інших важливих об'єктів окупантів.