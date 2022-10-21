Оперативне зведення Генштабу ЗСУ з фронту станом на ранок 21 жовтня

07:58 21 жовтня Київ, Україна

Окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Є евакуаційні списки завезених російських медпрацівників та вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери у Херсоні припиняють роботу.

За добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Перемога та Мар'їнка Донецької області.

За добу ворог завдав 3 ракетні та 24 авіаційні удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Миколаїв; Нова Кам'янка та Мала Сейдемінуха Херсонської області та Гатище на Харківщині.

Росіяни використовували крилаті та зенітні керовані ракети, а також 20 Shahed-136.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін.

На інших напрямках ворог стріляв:

на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів та ствольної артилерії, - з танків, мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Червоне та Хатне;

на Куп'янському та Лиманському напрямках - із ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе, Стельмахівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку - з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яківлівка;

на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли в районах Временки, Вугледара, Дорожнянки, Ненудного, Новоданилівки та Степного;

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення . Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили понад 20 вильотів БПЛА різних типів.

Ворог не залишає спроб наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів. Було ураження 3 опорних пунктів та районів зосередження озброєння та військової техніки та 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. ППО збила 15 БПЛА. Воїни ракетних військ та артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

До лікарні Мелітополя Запорізької області прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження, завданого ЗСУ.