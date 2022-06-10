Оперативне зведення Генштабу ЗСУ з фронту станом на ранок 10 червня

Фіксуються відмови від участі у бойових діях підрозділів, укомплектованих примусово мобілізованим особовим складом із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На Волинському та Поліському напрямках до охорони кордону на Гомельщині залучили спецбригаду внутрішніх військ МВС Білорусі.

На Сіверському напрямку з боку супротивника активних дій не відзначається, ознак створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів не виявлено. Ворог обстріляв із мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківку та Сопіч.

На Слобожанському напрямку противник силами до 30 батальйонних тактичних груп веде бойові дії.. Чинить систематичний вогневий вплив з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію Державного кордону.

На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога – на утриманні рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ агресор обстрілював наші позиції з артилерії.

На Слов'янському напрямі противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови відновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневу поразку наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, у тому числі й по населених пунктах.

На Лиманському напрямі окупанти активних дій не робили. Обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, бойові дії продовжуються.

На Бахмутському напрямку росіяни використовують авіацію, намагалися вести штурм у напрямку населених пунктів Нірково та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневої поразки. Окупанти із втратами відійшли.

Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне та Берестове. Отримав відсіч і відійшов.

Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог надає систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів для сковування дій.

На Південнобузькому напрямку росіяни ведуть оборону. Для посилення угруповання супротивник перемістив підрозділи. Вживає заходів щодо інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів – є встановлення мінних загороджень у районі Високопілля.

На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами супротивника. Підрозділами протиповітряної оборони було збито п'ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Наша авіація завдала серії ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу та польових складів супротивника в районах п'яти різних населених пунктів Херсона.