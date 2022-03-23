Оперативне зведення Генштабу на ранок 23 березня

Українські війська продовжують вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах.
Про це йдеться у зведенні Генштабу на ранок 23 березня.
На Східному напрямку оперативні угруповання діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Вони не дають противнику відновити наступ на Слов'янськ та частиною сил на населений пункт Лозова.
Також стримується просування супротивника у напрямку Запоріжжя, Попасної та Курахово. Здійснюється кругова оборона Маріуполя.
На Північно-Східному напрямку основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу супротивника у районі Малина.
На Сіверщині угруповання військ утримує Чернігів і не дає супротивникові рухатися у напрямку Києва.
На Південно-Східному напрямку українські війська обороняють пункти базування та морські порти у Чорноморській операційній зоні. Триває оборона Миколаєва та населених пунктів Миколаївської області.
Крім того, українські війська стримують армію РФ за напрямками на Кривий Ріг та Нововоронцовку.
"Відзначено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу", - підкреслили в Генштабі.
Угруповання Повітряних Сил ЗСУ відбиває ракетно-авіаційні удари та повітряні напади супротивника. Минулої доби було вражено понад 17 повітряних цілей ворога: шість літаків, п'ять БПЛА, один вертоліт і п'ять крилатих ракет.
На території РФ продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу угруповання військ, що діє у війні на території України.
За даними українського військового керівництва, на території Білорусі йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.
"Противник на окремих напрямках деморалізований. Так, під час штурму міста Маріуполь, в одному з загонів спецпризначення, залученого до ведення активних бойових дій, менше 10% особового складу готові продовжувати участь у війні, решта вбита, поранена, хвора або деморалізована", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, за даними на 22 березня, РФ втратила в Україні 15,3 тис. солдатів, а також 509 танків, 123 вертольоти, 99 літаків і більше 1000 одиниць автомобільної техніки.
На Східному напрямку оперативні угруповання діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Вони не дають противнику відновити наступ на Слов'янськ та частиною сил на населений пункт Лозова.
Також стримується просування супротивника у напрямку Запоріжжя, Попасної та Курахово. Здійснюється кругова оборона Маріуполя.
На Північно-Східному напрямку основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу супротивника у районі Малина.
На Сіверщині угруповання військ утримує Чернігів і не дає супротивникові рухатися у напрямку Києва.
На Південно-Східному напрямку українські війська обороняють пункти базування та морські порти у Чорноморській операційній зоні. Триває оборона Миколаєва та населених пунктів Миколаївської області.
Крім того, українські війська стримують армію РФ за напрямками на Кривий Ріг та Нововоронцовку.
"Відзначено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу", - підкреслили в Генштабі.
Угруповання Повітряних Сил ЗСУ відбиває ракетно-авіаційні удари та повітряні напади супротивника. Минулої доби було вражено понад 17 повітряних цілей ворога: шість літаків, п'ять БПЛА, один вертоліт і п'ять крилатих ракет.
На території РФ продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу угруповання військ, що діє у війні на території України.
За даними українського військового керівництва, на території Білорусі йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.
"Противник на окремих напрямках деморалізований. Так, під час штурму міста Маріуполь, в одному з загонів спецпризначення, залученого до ведення активних бойових дій, менше 10% особового складу готові продовжувати участь у війні, решта вбита, поранена, хвора або деморалізована", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, за даними на 22 березня, РФ втратила в Україні 15,3 тис. солдатів, а також 509 танків, 123 вертольоти, 99 літаків і більше 1000 одиниць автомобільної техніки.
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