Оперативне зведення Генштабу на ранок 18 квітня

06:41 18 квітня Київ, Україна

Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомив уранці 18 квітня Генштаб ЗСУ.



На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. У вказаних районах ворог веде радіоелектронну розвідку. На території Білорусі фіксується вивіз залізничним транспортом пошкодженої бронетехніки збройних сил Російської Федерації.



На Сіверському напрямку ворог здійснює посилений контроль ділянок кордону. Йде інженерне обладнання позицій у районах пунктів пропуску та у прикордонних районах Брянської та Курської областей Російської Федерації. Не виключається залучення диверсійно-розвідувальних груп та ракетних ударів з території Російської Федерації.



На Слобожанському напрямі російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова і намагаються завдавати вогняної поразки підрозділів наших військ.



З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дубровно. Удачі не мав, зазнав втрат і відійшов.



На Донецькому та Таврійському напрямах противник відновлює боєздатність та заповнює запаси. Намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ та Покровське.



Основні зусилля противник зосередив у районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.



Противник безуспішно намагався закріпитися в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар'їнка.. Успіху також не було.



У Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні позицій, що займає, продовжує надавати вогненний вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.



Очікується, що противник продовжить вести бойові дії для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.



Загалом у складі угруповань для виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп супротивника. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисниками України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено десять танків, п'ятнадцять одиниць броньованої та п'ять одиниць автомобільної техніки, а також п'ять артилерійських систем противника.