Оперативне зведення Генштабу на ранок 15 квітня

06:46 15 квітня Київ, Україна

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 15 квітня.



На Волинському та Поліському напрямах окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.



На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.



На Южнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Розвідка із залученням безпілотних літальних апаратів.



На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджується на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне. Удачі немає.



Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.