ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА НА ДИПЛОМАТИЧНОМУ ФРОНТІ СТАНОМ НА 10.00 28 ЛЮТОГО

11:37 28 лютий Київ, Україна

«Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України у Народній війні проти російського вторгнення. Нині до неї входять 84 країни та 13 міжнародних організацій. Росія вже зазнає нечуваних втрат. І це лише початок» - Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України

☑️ Військова допомога. За перші 100 годин оборони нашої країни від російських загарбників українська дипломатія мобілізувала понад 1 млрд доларів США допомоги партнерів на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів для українських Сил Оборони. США, Канада, Великобританія, Австралія, ЄС та інші країни надають нам велику кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, протитанкових установок, стрілецької зброї, патронів, засобів розмінування, бронежилетів, шоломів, медичних комплектів, палива для військової техніки. Наразі вирішується питання передачі нашій державі бойових винищувачів, щоб ефективніше відбивати напади ворога в повітрі.



☑️ Санкції. Антипутінська коаліція держав ввела проти Росії три пакети болючих санкцій: фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, заморожена половина фінансових резервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на Сбербанк РФ, введено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, у окремих країнах припинено видачу віз для російських громадян. Російський рубль вже впав до історичного мінімуму. Вперше у сучасній історії санкції накладено проти чинного глави держави Володимира Путіна.

Українська дипломатія веде активний дипломатичний наступ у напрямі запровадження повного ембарго на російську нафту та газ. 32 країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та літаків. У Європі масово закривають російські канали поширення дезінформації RT та Sputnik. Коаліція розвиває санкційний наступ на державу-агресора. Почалася підготовка четвертого пакету санкції проти Росії, який, зокрема, включатиме видворення частини російських дипломатів, подальше посилення санкцій проти банківської системи та путінського оточення. ЄС розглядає створення т.зв. «реєстру російських корупціонерів», до якого увійдуть як представники влади, так і наближені до Кремля бізнесмени, які не можуть мати фінансових відносин або робити бізнес із цивілізованим світом.

☑️ Фінансова допомога. Наші партнери ухвалили рішення щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі понад 1,5 млрд дол. США.

☑️ Гуманітарна допомога. Ми залучили понад 160 млн дол. США для забезпечення першочергових гуманітарних потреб українців, які постраждали від російської агресії. Розміри цієї допомоги збільшуються щодня. Українські захисники та захисниці тримають фронт на українській землі, а українська дипломатія продовжує розвивати контрнаступ на дипломатичному фронті. Міжнародна підтримка допомагає Україні у Народній війні проти російських загарбників.