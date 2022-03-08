Оперативна ситуація на дипломатичному фронті 7 березня

19:42 07 березень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про ініціативу створення спеціального Трибуналу для Росії, щоб притягти її до відповідальності за злочини проти українського народу.



Санкції



▪️ Канада вводить нові санкції проти 10 російських чиновників, бізнесменів та пропагандистів, причетних до збройного вторгнення РФ в Україну



▪️ За підсумками зустрічі в Лондоні прем'єр-міністри Великобританії, Канади та Нідерландів домовилися про введення нових обмежувальних заходів проти РФ



Фінансова допомога



▪️ Великобританія надасть Україні додаткові 175 мільйонів фунтів стерлінгів фінансової допомоги



▪Німеччина планує виділити 38,5 мільйона євро на екстрені служби України, а також на розміщення внутрішніх переселенців



▪️ Словенія направить в Україну до 5 тисяч станцій прийому супутникового інтернету StarLink



Ізоляція РФ



▪ Данська енергетична компанія Ørsted не укладатиме нових контрактів з Росією. Компанія також припинила постачання російського вугілля для своїх електростанцій



▪️ Одна з найбільших у світі аудиторських компаній Ernst & Young оголосила про припинення своєї діяльності у Росії



▪️ Компанія Deloitte відмовляється від клієнтів з РФ та Білорусії. Deloitte стала останньою з аудиторських компаній "великої четвірки", яка оголосила про вихід із Росії після її вторгнення в Україну



▪ Данський концерн Arla Foods, найбільший виробник молочних продуктів у Скандинавії, розпочав підготовку до припинення своєї діяльності в Росії.



▪️ Сінгапурська біржа Singapore Exchange Regulation припинила торгівлю акціями Газпрому



▪️ Найбільші телекомунікаційні компанії Сінгапуру StarHub та SingTel припинили трансляцію російського державного медіа RT



▪️ Виробник літаків Boeing призупинив закупівлю титану в Росії внаслідок війни РФ проти України



Гуманітарна допомога



▪️ Королівство Бахрейн ухвалило рішення про надання Україні гуманітарної допомоги у розмірі 1 мільйона доларів



▪️ Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ направило літак із 30 тоннами медичної та гуманітарної допомоги в Україну



▪️ В Україну прибув транспортний літак з Азербайджану з вантажем медичного обладнання



▪ Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер та його дружина внесли пожертвування у розмірі 15 тисяч євро через благодійну організацію «Сусід у біді» для допомоги людям в Україні