Оперативна інформація ЗСУ з фронту станом на ранок 9 червня

На Волинському та Поліському напрямках агресор не вів активних бойових дій.
Але підрозділи збройних сил республіки білорусь відпрацьовують завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
У Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Харківському напрямку ворог проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів. Також військові росії обстрілюють позиції ЗСУ. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтов, Російські та Черкаські Тишки, Коробочкіно, Асіївка, Чепіль та Уди.
На Слов'янському напрямку зусилля супротивника зосереджені на підготовці до продовження наступу у напрямі населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дубровно, Комишуваха та Курулька.
Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгого, бойові дії продовжуються.
На Донецькому напрямку ворог, крім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі Краматорська.
На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілює українські позиції. РФ обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привіль, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару і невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали ворогові втрати. Ворог відійшов.
Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєвєродонецьк.
На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір'я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційні удари по районах населених пунктів Верхньокам'янка, Золоте, Берестове, Слов'янськ та Нью-Йорк.
Загарбники намагаються штурмувати селища Роти, Миколаївку та Комишуваху. У попередніх боях на вказаному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був відступити.
Ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БПЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК Точка-У.
Минулої доби захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів на кшталт Орлан-10.
За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Приблизно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Загалом участь у бойових діях на території України брали близько 1800 військовослужбовців із бригади.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
У Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
На Харківському напрямку ворог проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів. Також військові росії обстрілюють позиції ЗСУ. Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтов, Російські та Черкаські Тишки, Коробочкіно, Асіївка, Чепіль та Уди.
На Слов'янському напрямку зусилля супротивника зосереджені на підготовці до продовження наступу у напрямі населених пунктів Слов'янськ та Барвінкове. Ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дубровно, Комишуваха та Курулька.
Використовуючи результати вогневого ураження, окупанти проводили наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгого, бойові дії продовжуються.
На Донецькому напрямку ворог, крім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі Краматорська.
На Лиманському напрямку активних дій противник не вів. Обстріляв Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілює українські позиції. РФ обстріляла цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привіль, Устинівка, Гірське та Катеринівка. По Тошківці окупанти завдали авіаудару і невдало провели штурм. У напрямку населеного пункту Катеринівка українські воїни також завдали ворогові втрати. Ворог відійшов.
Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні міста Сєвєродонецьк.
На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших підрозділів зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір'я та Майорського. Завдав ракетно-авіаційні удари по районах населених пунктів Верхньокам'янка, Золоте, Берестове, Слов'янськ та Нью-Йорк.
Загарбники намагаються штурмувати селища Роти, Миколаївку та Комишуваху. У попередніх боях на вказаному напрямку українські захисники завдали окупантам значних втрат і ворог змушений був відступити.
Ворог готується до форсування водних перешкод. Вів повітряну розвідку БПЛА. Планує посилити мотострілецькі підрозділи танковими ротами на Т-62. Додатково розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК Точка-У.
Минулої доби захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів на кшталт Орлан-10.
За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Приблизно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Загалом участь у бойових діях на території України брали близько 1800 військовослужбовців із бригади.
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