Оперативна інформація ЗСУ щодо стану війни на 24 травня 6 ранку

Армія росії закріпилася в районі Василівки на Запоріжжі і готується поновити наступ у напрямку Василівка - Кам'янське.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог надає інтенсивний вогненний вплив вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій – у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.
Зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.
На Лиманському напрямку не виключається форсування супротивником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
На Волинському та Поліському напрямках певні підрозділи зс білорусі продовжують прикривати ділянки кордону у Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів для посилення прикриття кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій у районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області.
Ворог завдав авіаційного удару по наших позиціях у районі Білопілля Сумської області.
На Харківському напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на утриманні позицій та покращенні свого тактичного становища. Зокрема, ворог проводить штурм для закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.
На Слов'янському напрямку росіяни готуються до відновлення наступу.
Зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.
На Лиманському напрямку не виключається форсування супротивником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
На Волинському та Поліському напрямках певні підрозділи зс білорусі продовжують прикривати ділянки кордону у Брестській та Гомельській областях.
На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів для посилення прикриття кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій у районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області.
Ворог завдав авіаційного удару по наших позиціях у районі Білопілля Сумської області.
На Харківському напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на утриманні позицій та покращенні свого тактичного становища. Зокрема, ворог проводить штурм для закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.
На Слов'янському напрямку росіяни готуються до відновлення наступу.
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