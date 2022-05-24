Оперативна інформація ЗСУ щодо стану війни на 24 травня 6 ранку

"На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне становище в районі населеного пункту Василівка. На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для відновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам'янське. Здійснюють перегрупування", - сказано у повідомленні.