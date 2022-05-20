Оперативна інформація ЗСУ на вечір 20 травня

19:23 20 травня Київ, Україна

На Херсонщині російські загарбники розмістили 130 одиниць військової техніки.

Про це повідомило вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 20 травня.

"У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та обстріли місцевості вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. На Південнобузькому та Таврійському напрямах угруповання окупаційних військ основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпеченні підрозділів. Ворог продовжує інженерні роботи з обладнання другої лінії оборони. З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець у районі Давидового Брода", - йдеться у повідомленні.



На Волинському та Поліському напрямках українська розвідка фіксує ротацію до 7 батальйонів білоруської армії для виконання завдань із прикриття ділянок кордону з Україною.



На окремих полігонах білоруське військове командування розмістило два ракетні дивізіони ТРК "Точка-У" та один дивізіон РСЗВ "Смерч".



Також у Гомельській області з 22 червня по 1 липня білоруське командування запланувало проведення зборів військовозобов'язаних.



На північ від Харкова ворог обстріляв українські позиції з артилерії та здійснив дистанційне мінування на шляхах можливого просування українських захисників.



На Слов'янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів. Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід міста Ізюм. З метою уточнення становища наших військ провів повітряну розвідку двома БПЛА "Орлан-10".



Поблизу Яремівки російські окупанти готуються навести понтонну переправу через Сіверський Донець.



У Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.



На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.



На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступ, намагається зайняти нові рубежі в районі населеного пункту Попасна, успіху не має.



На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії та штурмової авіації, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар'їнки), успіху не мав.



У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи щодо місцевого населення.



На окупованій росіянами території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" спецслужби рф здійснюють дестабілізаційні операції. Невідомі поширили інформацію про нібито мінування об'єктів соціальної інфраструктури та так званих держустанов ПМР у Тирасполі, Дубосарах, Бендерах та Рибниці.



На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках без істотних змін порівняно із ситуацією на 19 травня.