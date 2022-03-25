Оперативна інформація станом на 24.00 24.03.2022 від Генштабу ЗСУ

06:51 25 березня Київ, Україна

Росія виводить окремі війська на свою територію у зв'язку із втратами понад 50% особового складу.



▪️В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході завдання удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель "Саратов". Великі десантні кораблі "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" зазнали пошкоджень. Триває уточнення інших втрат ворога.



▪️ Зазначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію Російської Федерації у зв'язку із втратами понад 50% особового складу.



▪️Завдання окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Противнику вдалося частково досягти успіху в Донецькому операційному районі щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між ростовською областю та ТОТ АР Крим.



▪️На Поліському напрямку ворог продовжив завдання артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити становище своїх сил у районах міст Київ та Макарів.



▪Імовірно, противник намагатиметься в черговий раз відновити наступальні дії у напрямку міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України зі східного напрямку.



▪️На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Намагається відновити наступальні дії в районі Ізюма, зазнає втрат.