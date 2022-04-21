Оперативна інформація станом на 18:00 21 квітня від Генштабу ЗСУ

18:55 21 квітня Київ, Україна

Продовжується повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні, водночас не припиняються ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.



▫️Фіксується суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки територією Республіки Білорусь. Окремі підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях.



▫️Продовжується часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста. На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення у бік підконтрольної Силам оборони України території, заблоковано доставку гуманітарної допомоги з української сторони.



▫️На Донецькому та Таврійському напрямах ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. Продовжував завдавати авіаційних ударів і намагався штурмові дії в районі морського порту і заводу "Азовсталь".



▫️На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошено мобілізацію осіб чоловічої статі. Станом на 1 травня у зайнятій російською федерацією частині Херсона сплановано проведення так званого "референдуму". А в період 2-10 травня – "перепис населення".



▫️На Південнобузькому напрямку продовжуються обстріли Миколаєва, противник намагається покращити тактичне становище та наблизитися до міста, успіху не має.



▫️Ворог продовжує нести значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Ліквідовано командира 1-го мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковника Дениса Межуєва. Також зазнали тяжких поранень і перебувають на лікуванні в Москві два представники керівного складу цього ж з'єднання – полковник Харитонов та підполковник Смирнов.