Оперативна інформація станом на 06.00 09.05.2022 щодо російського вторгнення

07:04 09 травня Київ, Україна

Російські війська зберігають сили та готуються наступати на населені пункти в Ізюмському та Донецькому напрямах.



Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.



Одночасно зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі підрозділи республіки білорусь продовжують виконання завдань щодо посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.



На Слобожанському напрямі ворог активних наступальних дій не робив. Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.



На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджений на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулігівка – Нова Дмитрівка та Сулігівка – Курулько.



З метою недопущення просування підрозділів Збройних сил України зосередив на території російської федерації у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп. Продовжується перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, які зазнали значних втрат на території України.



У Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій у напрямках на населені пункти Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону українських військ.



На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, удосконалює систему логістичного забезпечення.



На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не робив. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів військ ЗСУ із застосуванням засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.



На тимчасово захопленій території Запорізької області відзначено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за участі останніх в урочистих заходах з нагоди перемоги.



На території тимчасово окупованої АР Крим ворог здійснював активну підготовку до проведення урочистих парадів.



Обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова не змінилася. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності "Повна".



За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було вражено десять повітряних цілей російських окупантів, серед яких шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", один БПЛА типу "Форпост" та три крилаті ракети.



На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України минулої доби успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.